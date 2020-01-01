НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНа UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутомПлющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы ТутберидзеАвербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странноУЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкамГенри Сехудо объявил о завершении карьерыSoccernews.ruСтали известны даты проведения полуфиналов и финала Кубка ГерманииСпорт-Экспресс11Спорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruГазета.RuSports.ruВести.RuSoccernews.ruМатч ТВНева СпортФутбол РоссииРБКMetaratingsНемецкий футбольный союз рассказал, когда состояться матчи Кубка Германии. Полуфинальные игры пройдут 9 и 10 июня, а финал намечен на 4 июля.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Финал Кубка Германии пройдет 4 июляСоветский спорт 13:21Финал Кубка Германии пройдет 4 июляМатч ТВ 12:05Стали известны даты проведения полуфинала и финала Кубка ГерманииФутбол России 11:52рекламаГлавноеНа UFC 249 Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутомПлющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы ТутберидзеАвербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странноУЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкамГенри Сехудо объявил о завершении карьерыНовости