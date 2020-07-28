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Газета.RuГазета.Ru
Стали известны детали контракта Гайча с ЦСКА
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Сумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн. Напомним, что Гайч должен подписать пятилетний контракт на общую сумму в €4,5 млн.В источнике
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Подробнее о событии
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Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн

Чемпионат 19:34
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Источник: В контракте Гайча с ЦСКА будет сумма отступных в 30 миллионов евро

Спорт-Экспресс 16:59
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Источник: ЦСКА после покупки Гайча установит на него отступные в размере 30 млн евро

Sport24.ru 16:38 
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