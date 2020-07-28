НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контрактВ «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКАСтали известны детали контракта Гайча с ЦСКАViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии АГазета.RuСтали известны детали контракта Гайча с ЦСКАНева Спорт11Нева СпортBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессМатч ТВSports.ruФинансовая газетаФутбол РоссииГазета.RuИноПроСпортSoccernews.ruMetaratingsСумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн. Напомним, что Гайч должен подписать пятилетний контракт на общую сумму в €4,5 млн.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Источник: В контракте Гайча с ЦСКА будет сумма отступных в 30 миллионов евроСпорт-Экспресс 16:59Источник: ЦСКА после покупки Гайча установит на него отступные в размере 30 млн евроSport24.ru 16:38 TyC Sports: Контракт Гайча с ЦСКА предусматривает отступные в 30 миллионов евроМатч ТВ 16:06рекламаГлавное«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контрактВ «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКАСтали известны детали контракта Гайча с ЦСКАViKin.gg начала третью карту матча против FlyToMoon без мидера«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии АНовости