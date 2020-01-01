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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Стали известны детали неподписанного контракта Левандовски с «Реалом»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Польский Onet Sport получил в своё распоряжение контракт форварда Роберта Левандовски с «Реалом», который в итоге не был подписан.В источнике
Подробнее о событии
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Левандовски в 2013 году мог стать игроком «Реала» с зарплатой 8,6 млн евро

Soccernews.ru 15:49
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«Реал» в 2013-м предлагал Левандовскому контракт с зарплатой 8,6 млн евро и бонусом 10,9 млн

Sports.ru 15:35
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Стали известны детали неподписанного контракта Левандовски с «Реалом»

Евро-футбол.ру 14:35
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