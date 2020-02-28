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Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
UA-Футбол
  • Моя Москва.онлайн0:57
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  • Piter.tv0:46
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы. Накануне они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).В источнике
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Определились все пары 1/8 финала Лиги Европы

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Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

Sport24.ru 15:06 
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