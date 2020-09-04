Вадим Евсеев российский футболист

Мы не делим задачи в чемпионате и Кубке. В Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведем одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача выйти из этой сложной группы.

Футбол России

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