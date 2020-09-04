Стали известны соперники «Уфы» в Кубке России по футболу
Соперниками Футбольного клуба «Уфа» в группе 3 стал представитель ФНЛ ФК «Чертаново» (Москва) и команда ПФЛ зоны Запад ФК «Ленинградец» (Санкт-Петербург). Генеральный директор ФК "Уфа" Ринат Шайбеков прокомментировал итоги жеребьёвки: - В этом году формат Кубка России изменился в лучшую сторону.В источнике Мы не делим задачи в чемпионате и Кубке. В Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведем одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача выйти из этой сложной группы.Футбол России02:46
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