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Уфавед (Уфимские ведомости)Уфавед (Уфимские ведомости)
Стали известны соперники «Уфы» в Кубке России по футболу
Bash.News
  • Bash.News0:49
Соперниками Футбольного клуба «Уфа» в группе 3 стал представитель ФНЛ ФК «Чертаново» (Москва) и команда ПФЛ зоны Запад ФК «Ленинградец» (Санкт-Петербург). Генеральный директор ФК "Уфа" Ринат Шайбеков прокомментировал итоги жеребьёвки: - В этом году формат Кубка России изменился в лучшую сторону.В источнике
Вадим Евсеев
российский футболист
Мы не делим задачи в чемпионате и Кубке. В Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведем одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача выйти из этой сложной группы.Футбол России02:46
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Евсеев — о новом формате Кубка России: запутался. Не знаю, сколько матчей там будет

Чемпионат 02:19
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«Ленинградец» сыграет с «Чертаново» и «Уфой» в Кубке России

Нева Спорт вчера в 10:03
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«Ленинградец» сразится за миллионы в Кубке России с «Уфой» и «Чертаново»

47 новостей вчера в 09:08
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