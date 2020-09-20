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Стали известны составы «Арсенала» и «Сочи» на матч РПЛ
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Тульский "Арсенал" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.В источнике
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В Туле стартовал матч между «Арсеналом» и ФК «Сочи»

Тульские новости 07:00 
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«Арсенал» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру 06:36
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«Арсенал» – «Сочи» – 0:0. Онлайн-трансляция

Sports.ru 05:20
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