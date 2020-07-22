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Газета.RuГазета.Ru
Стали известны составы ЦСКА и «Тамбова» на матч заключительного тура РПЛ
Bookmaker-ratings.ru
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  • Футбол России
Московский ЦСКА и "Тамбов" определились со стартовыми составами на матч заключительного, 30-го тура чемпионата России.В источнике
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ЦСКА — «Тамбов»: составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Чемпионат 11:12
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Футбол, РПЛ, 30 тур, ЦСКА - Тамбов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 11:00
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Влашич и Чалов выйдут на матч против «Тамбова» с первых минут

Матч ТВ 10:53
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