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ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
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Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит».В источнике
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч РПЛ

РИА Новости 11:05
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ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы: Дзюба против Чалова

Sport.ru 10:59
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ЦСКА и «Зенит» назвали составы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 10:54
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