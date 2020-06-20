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Стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч 23-го тура РПЛ
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Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы: Дзюба против Чалова

Sport.ru 10:59
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ЦСКА и «Зенит» назвали составы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 10:54
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ЦСКА и «Зенит» назвали составы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 10:54
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