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Газета.RuГазета.Ru
Стали известны составы «Динамо» и «Рубина» на матч РПЛ
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Московское "Динамо" и казанский "Рубин" определились с составами на матч седьмого тура чемпионата России.В источнике
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«Динамо» — «Рубин». Трансляция

Sport24.ru 07:27 
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«Динамо» — «Рубин»: Медведев займет место в воротах казанцев

Спорт-Экспресс 08:18
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«Динамо» – «Рубин»: казанцы в последних четырех встречах забивали не менее двух голов

Бомбардир.ру 02:50
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