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Стали известны составы «Химок» и ЦСКА на матч первого тура РПЛ
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Подмосковные «Химки» и московский ЦСКА объявили составы на матч первого тура чемпионата России по футболу, сообщает Газета.ru.В источнике
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ЦСКА впервые за 21 год вышел на матч чемпионата России без единого легионера в стартовом составе

Sport24.ru 09:05 
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В старте ЦСКА на матч с «Химками» нет ни одного легионера. Впервые в XXI веке

Sports.ru 08:59
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Впервые с 1999 года в старте ЦСКА вышли 11 игроков с российским паспортом

Футбол России 09:25
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