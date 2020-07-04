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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч РПЛ
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Самарский "Крылья Советов" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.В источнике
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Футбол, РПЛ, Крылья Советов - Ростов, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 10:29
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Мамаев и Байрамян — в стартовом составе «Ростова» на матч с «Крыльями»

Матч ТВ 10:27
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«Крылья Советов» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру 11:10
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