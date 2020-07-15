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Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на матч чемпионата России
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Московский "Спартак" и грозненский "Ахмат" объявили составы на матч 29-го тура чемпионата России.В источнике
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Спартак – Ахмат 0:0 (1 тайм) текстовая

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Глушаков проведет первый матч на «Открытие Арене» после ухода из «Спартака»

Sports.ru 10:27
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«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 29-го тура чемпионата России

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