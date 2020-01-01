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Зобнин открыл счёт в начале второго тайма матча РПЛ с «Ахматом»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счёт в начале второго тайма матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом».В источнике
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Спартак – Ахмат 2:0 (2 тайм) текстовая

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