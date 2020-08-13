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Стали известны составы на матч 1/4 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» - «Атлетико»
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Стали известны составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецким "РБ Лейпциг" и испанским "Атлетико".В источнике
Подробнее о событии
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Рашид Рахимов: «Атлетико» есть чего бояться в матче с «Лейпцигом»

Матч ТВ 14:40
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«РБ Лейпциг» — «Атлетико». Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport24.ru 14:00 
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«Лейпциг» и «Атлетико» назвали стартовые составы

Спорт-Экспресс 14:04
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