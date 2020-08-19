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Стали известны составы на матч РПЛ «Динамо» - «Ростов»
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и "Ростовом".В источнике
Подробнее о событии
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Стали известны составы на матч РПЛ «Динамо» - «Ростов»

Газета.Ru 11:42
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«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы команд

Советский спорт 11:03
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Новичок «Динамо» Моро попал в заявку на матч с «Ростовом»

Metaratings 11:03
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