Стали известны составы «Арсенала» и «Ахмата» на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Ахмата" на игру 1-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Туле и начнется в 19:00 мск.