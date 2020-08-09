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Стали известны составы «Арсенала» и «Ахмата» на матч 1-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Ахмата" на игру 1-го тура чемпионата России. Встреча пройдет в Туле и начнется в 19:00 мск.В источнике
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«Арсенал» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 1-го тура РПЛ

Sport24.ru 10:46 
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«Арсенал» — «Ахмат»: составы команд. Комбаров остался в запасе

Спорт-Экспресс 10:46
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«Арсенал» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру 11:32
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