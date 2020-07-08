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«Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составы
Газета.Ru
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Стали известны составы команд на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.В источнике
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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч РПЛ

Metaratings 10:17
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«Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составы

Sportbox.RU 10:07
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«Оренбург» — ЦСКА: стали известны стартовые составы

Sport24.ru 09:59 
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