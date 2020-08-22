НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА - «Рубин»
Новый Век
  • Новый Век
  • Газета.Ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Bobsoccer
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским "Рубином".В источнике
Подробнее о событии
alt

ЦСКА и «Рубин» объявили составы на игру 4-го тура чемпионата РПЛ

Советский спорт 12:09
alt

Шатов, Бакаев и Игнатьев — в старте «Рубина» на матч с ЦСКА

Матч ТВ 12:00
alt

ЦСКА и «Рубин» объявили стартовые составы на матч четвёртого тура РПЛ

Metaratings 11:59
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости