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Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» - «Ротор»
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и волгоградским "Ротором".В источнике
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«Динамо» - «Ротор». Стартовые составы команд

Советский спорт 07:31
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«Динамо» — «Ротор»: составы команд

Спорт-Экспресс 07:24
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«Динамо» — «Ротор»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Чемпионат 07:21
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