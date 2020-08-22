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Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» - «Тамбов»
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и "Тамбовом".В источнике
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«Зенит» — «Тамбов»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Чемпионат 09:57
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Ракицкий и Круговой выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Тамбовом»

Телеканал Санкт-Петербург 09:51
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«Зенит» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru 09:48 
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