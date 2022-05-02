Матч ТВСтали известны все клубы от Серии А, которые сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионовВ Серии А определились все клубы, которые от итальянской лиги выступят в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.Матч ТВСегодня «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» (0:0) и потеряла шансы на попадание в топ-4 Серии А, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.Sports.ruВ сезоне-2022/2023 в главном клубном турнире Европы сыграют следующие итальянские команды: «Интер», «Милан», «Наполи» и «Ювентус». Пока же в чемпионате Италии лидирует «Милан», вторым с отставанием в два очка идёт «Интер».Betassist«Наполи» находится на третьем месте, у команды 70 очков.ЧемпионатЧитать далееСвернутьBetassistMAXIM OnlineБомбардир.руМатч ТВSport24.ruПодробнее о событииСтали известны все итальянские команды, которые в следующем сезоне сыграют в ЛЧRT-спорт18:11«Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус» сыграют в следующей ЛЧ от ИталииБомбардир.ру17:36В Серии А определились все участники Лиги чемпионов на сезон-2022/23Sport24.ru17:34Определились все клубы — участники следующей Лиги чемпионов от ИталииСпорт-Экспресс17:14Определились все клубы, которые сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов от ИталииЧемпионат17:08В Серии А определились участники ЛЧ в следующем сезонеВсеПроСпорт.ру17:03Определились все участники следующего сезона Лиги чемпионов от ИталииSports.ruвчера в 16:44Показать ещёОценить1