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Стали известны все клубы от Серии А, которые сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

В Серии А определились все клубы, которые от итальянской лиги выступят в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.
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Сегодня «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» (0:0) и потеряла шансы на попадание в топ-4 Серии А, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
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В сезоне-2022/2023 в главном клубном турнире Европы сыграют следующие итальянские команды: «Интер», «Милан», «Наполи» и «Ювентус». Пока же в чемпионате Италии лидирует «Милан», вторым с отставанием в два очка идёт «Интер».
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«Наполи» находится на третьем месте, у команды 70 очков.
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Стали известны все итальянские команды, которые в следующем сезоне сыграют в ЛЧ
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