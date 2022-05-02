В сезоне-2022/2023 в главном клубном турнире Европы сыграют следующие итальянские команды: «Интер», «Милан», «Наполи» и «Ювентус». Пока же в чемпионате Италии лидирует «Милан», вторым с отставанием в два очка идёт «Интер».