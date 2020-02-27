НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф КХЛСтали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на ВостокеХоккеисты ЦСКА выиграли Кубок континента«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛГлавноеIBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕОпределились все пары первого раунда Кубка ГагаринаЛондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу ОвечкинаГазета.RuОпределились все пары первого раунда Кубка ГагаринаГазета.Ru18Газета.RuЧемпионатSports.ruСпорт-ЭкспрессМатч ТВНева СпортИзвестияРоссийская газетаМИР 24DELFI (Эстония)Sputnik КазахстанВести.RuКХЛSportbox.RUMockva.ruMetaratingsNaviny.byСпорт день за днемОпределились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).В источнике Комментировать5Подробнее о событии «От нас зависит, как сложится серия плей-офф КХЛ»Известия 16:01«Динамо» сыграет со «Спартаком» в плей-офф КХЛ, ЦСКА – с «Торпедо», СКА – с «Витязем»Sports.ru 14:10Регулярный сезон КХЛ завершен. Все пары плей-офф здесьМатч ТВ 15:03рекламаЕщё по темеСКА на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ«Торпедо» обыграло «Йокерит» и вышло в плей-офф КХЛСтали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на ВостокеХоккеисты ЦСКА выиграли Кубок континента«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛГлавноеIBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕОпределились все пары первого раунда Кубка ГагаринаЛондонский «Арсенал» сенсационно вылетел из Лиги Европы«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу ОвечкинаНовости