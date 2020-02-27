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Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
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Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).В источнике
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«От нас зависит, как сложится серия плей-офф КХЛ»

Известия 16:01
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«Динамо» сыграет со «Спартаком» в плей-офф КХЛ, ЦСКА – с «Торпедо», СКА – с «Витязем»

Sports.ru 14:10
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Регулярный сезон КХЛ завершен. Все пары плей-офф здесь

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