Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина

Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года. Регулярный чемпионат КХЛ успешно завершили 16 команд, которые и продолжат борьбу за трофей.