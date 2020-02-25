Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омский "Авангард" обыграл "Автомобилист" из Екатеринбурга со счетом 4:2.