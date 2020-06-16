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«Локомотив» намерен продать Смолова независимо от решения «Сельты»
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По информации источника, руководство "железнодорожников" собирается продать 30-летнего футболиста этим летом. Столичный клуб готов продать форварда "Сельте", а в случае отказа галисийцев выкупать его будет изучать другие предложения. Рыночная стоимость Смолова - 7 миллионов евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше. Дело в том, что в клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
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«Сельта» выкупит Смолова, если не вылетит из Примеры

Евро-футбол.ру 02:14
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Смолов после «Сельты» может не вернуться в Россию

Sport.ru вчера в 17:28
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«Сельта» сделала «Локомотиву» предложение по трансферу Смолова

Спорт день за днем вчера в 17:18
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