Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше. Дело в том, что в клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).