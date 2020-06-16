Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше. Дело в том, что в клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает «Советский спорт», Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в испанском клубе, а решение «Сельты» по трансферу нападающего будет зависеть от места, которое займет команда по итогам сезона.
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