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Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
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Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше. Дело в том, что в клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает «Советский спорт», Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в испанском клубе, а решение «Сельты» по трансферу нападающего будет зависеть от места, которое займет команда по итогам сезона.
МедиаКорСеть 16 июня в 09:05
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