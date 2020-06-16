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Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»
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Финансовая выгода красно-зеленых от аренды составила чуть более 2 миллионов евро: 700 000 выплаты от «Сельты» и минимум 1,5 миллиона — экономия на зарплате Смолова.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стало известно будущее Смолова в «Сельте» и «Локомотиве»

Надежд на трансфер форварда Федора Смолова в «Сельту» становится все меньше. Дело в том, что в клуб из Виго возвращается 33-летний Нолито — форвард, игравший за эту команду в 2013-2016 годах (100 матчей, 39 голов).
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
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«Сельта» сделала «Локомотиву» предложение по трансферу Смолова

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