Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКА

СМИ узнали, сколько будет зарабатывать нападающий Вагнер Лав после возвращения в московский ЦСКА. По информации "СЭ", бразилец заключит с армейцами контракт с годовым окладом в размере 800 тысяч евро плюс бонусы.