Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКА
СМИ узнали, сколько будет зарабатывать нападающий Вагнер Лав после возвращения в московский ЦСКА. По информации "СЭ", бразилец заключит с армейцами контракт с годовым окладом в размере 800 тысяч евро плюс бонусы.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.