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Стала известна зарплата Вагнера Лава после возвращения в ЦСКА
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СМИ узнали, сколько будет зарабатывать нападающий Вагнер Лав после возвращения в московский ЦСКА. По информации "СЭ", бразилец заключит с армейцами контракт с годовым окладом в размере 800 тысяч евро плюс бонусы.В источнике
С чего всё начиналось
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Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Metaratings вчера в 10:41
Подробнее о событии
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Вагнер Лав будет получать 800 тысяч евро в ЦСКА («СЭ»)

Sports.ru 07:26
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СМИ узнали, сколько Вагнер будет зарабатывать в ЦСКА

Матч ТВ 07:18
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СМИ узнали, сколько Вагнер будет зарабатывать в ЦСКА

Sportbox.RU 07:18
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