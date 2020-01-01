СМИ узнали, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом

В случае «Ростова» карантин отсчитывается с 13 июня. Таким образом, 27 июня здоровые футболисты основного состава «Ростова» смогут сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».