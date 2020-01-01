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СМИ узнали, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом
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В случае «Ростова» карантин отсчитывается с 13 июня. Таким образом, 27 июня здоровые футболисты основного состава «Ростова» смогут сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».В источнике
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С чего всё начиналось
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Стало известно, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом

По данным «СЭ», во встрече 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Ростов» — «Арсенал», которая пройдет 27 июня, желто-синие в любом случае должны сыграть основным составом.
Спорт-Экспресс 05:06
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СМИ узнали, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом

RT на русском 06:19
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Стало известно, когда ФК «Ростов» сыграет основным составом

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 06:15
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«Ростов» сможет сыграть основным составом с «Арсеналом» («СЭ»)

Sports.ru 05:58
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