СМИ узнали, когда «Ростов» сможет сыграть основным составом
В случае «Ростова» карантин отсчитывается с 13 июня. Таким образом, 27 июня здоровые футболисты основного состава «Ростова» смогут сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», во встрече 24-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Ростов» — «Арсенал», которая пройдет 27 июня, желто-синие в любом случае должны сыграть основным составом.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 06:15