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MetaratingsMetaratings
Стало известно, когда Соболев подпишет контракт со «Спартаком»
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий на правах аренды за «Спартак», подпишет с московским клубом полноценный контракт. Ранее Metaratings.ru первым сообщил, что красно-белые готовы выкупить футболиста у самарской команды.В источнике
С чего всё начиналось
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Когда Соболев подпишет контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», постоянное соглашение на четыре года между красно-белыми и 22-летним форвардом Александром Соболевым, который проводит вторую часть чемпионата-2019/20 в московской команде на правах аренды, должно быть заключено до конца мая.
Спорт-Экспресс 6 мая в 06:30
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«Спартак» хочет выкупить Соболева, хотя тот не забил ни гола. Абсурд или верное решение?

Чемпионат 02:00
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Александр Соболев: «Цорн сказал, что „Спартак“ хочет меня выкупить»

Sportbox.RU вчера в 09:09
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Александр Соболев: «Цорн сказал, что „Спартак“ хочет меня выкупить»

Матч ТВ вчера в 09:09
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