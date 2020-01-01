Стало известно, когда Соболев подпишет контракт со «Спартаком»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий на правах аренды за «Спартак», подпишет с московским клубом полноценный контракт. Ранее Metaratings.ru первым сообщил, что красно-белые готовы выкупить футболиста у самарской команды.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», постоянное соглашение на четыре года между красно-белыми и 22-летним форвардом Александром Соболевым, который проводит вторую часть чемпионата-2019/20 в московской команде на правах аренды, должно быть заключено до конца мая.
Sportbox.RU вчера в 09:09