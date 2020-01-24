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Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках
Soccernews.ru
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  • Спортивная газета Болельщик
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо рассказал об особых условиях тренировочного процесса для капитана каталонцев Лионеля Месси.В источнике
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Тодибо: «На тренировках против Месси нужно играть очень аккуратно, чтобы он не травмировался»

Soccernews.ru 03:44
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Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках

Lenta.ru 03:22
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Жан-Клер Тодибо: «Против Месси на тренировках защищаются аккуратно. Все понимают, что он не должен получить травму»

Sports.ru 03:10
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