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Metaratings: наставник «Спартака» Тедеско нарушил карантин
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не отсидел 14-дневный карантин и приступил к тренировкам московского клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гулиев поспорил лично с Тедеско. Тренер не соблюдает карантин с разрешения Цорна

По информации Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» с разрешения генерального директора клуба – Томаса Цорна – лично проводит занятия с командной, несмотря на обязательства по соблюдению 14-дневного карантина после возвращения из Европы.
Metaratings вчера в 16:41
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Источник: Гулиев поругался с Тедеско, а не с его помощником. Цорн разрешил Доменико нарушить карантин

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Источник: Тедеско проигнорировал двухнедельный карантин после возвращения в Россию

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У Гулиева конфликт с Тедеско, который игнорировал карантин

ProstoProSport 01:00 
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