Metaratings: наставник «Спартака» Тедеско нарушил карантин
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не отсидел 14-дневный карантин и приступил к тренировкам московского клуба. Об этом сообщает Metaratings.ru.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» с разрешения генерального директора клуба – Томаса Цорна – лично проводит занятия с командной, несмотря на обязательства по соблюдению 14-дневного карантина после возвращения из Европы.
Bookmaker-ratings.ru 01:14