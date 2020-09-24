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Стало известно, почему «Уотфорд» отказался подписывать Кузяева
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Российский полузащитник Далер Кузяев вел переговоры о переходе в английский "Уотфорд", выступающий в Чемпионшипе. Контракт Кузяева с "Зенитом" завершился после сезона-2019/20. На данный момент 27-летний полузащитник находится в статусе свободного агента.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кузяеву предлагали однолетний контракт с «Уотфордом», игрок требовал продление на 2 года за выход в АПЛ

Агент Секу Траоре рассказал о попытках устроить в европейский клуб полузащитника Далера Кузяева. По его словам, Кузяеву предлагали вариант с переходом в «Уотфорд», выступающий во втором по силе дивизионе английского футбола.
Sport24.ru 04:19 
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Стало известно, почему «Уотфорд» отказался подписывать Кузяева

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