Стало известно, почему «Уотфорд» отказался подписывать Кузяева
Российский полузащитник Далер Кузяев вел переговоры о переходе в английский "Уотфорд", выступающий в Чемпионшипе. Контракт Кузяева с "Зенитом" завершился после сезона-2019/20. На данный момент 27-летний полузащитник находится в статусе свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
Агент Секу Траоре рассказал о попытках устроить в европейский клуб полузащитника Далера Кузяева. По его словам, Кузяеву предлагали вариант с переходом в «Уотфорд», выступающий во втором по силе дивизионе английского футбола.