Bookmaker-ratings.ruСтало известно, почему «Зенит» и «Спартак» сомневаются в проведении Кубка лиги«Зенит», «Спартак», «Сочи», «Оренбург», «Химки» и «Факел» высказали сомнения по проведению Кубка лиги.ЧемпионатКлубы Российской премьер-лиги продолжают активное обсуждение создания Кубка лиги.Евро-футбол.руСообщалось, что против нового турнира выступили «Химки», «Факел» и «Оренбург».Евро-футбол.ру«Главные опасения за успешное проведение турнира у клубов вызывают именно вопросы вещателя и логистики, тем более до старта сезона чуть больше недели», - сообщает источник.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьBookmaker-ratings.ruBetOnБомбардир.руVprognoze.ruЕвро-футбол.руПодробнее о событии«Спартак», «Зенит» и еще 4 клуба РПЛ выступили против Кубка лиги из-за вопросов логистики и вещателяVprognoze.ru10:37Стала известна суть сомнений «Спартака» и «Зенита» насчет Кубка лигиBetOn10:34Стало известно, почему «Зенит», «Спартак» и еще четыре клуба сомневаются в создании Кубка РПЛБомбардир.ру10:22Стало известно, почему «Зенит» и «Спартак» сомневаются в проведении Кубка лигиBookmaker-ratings.ru10:21«Спартак» и «Зенит» сомневаются в проекте Кубка лиги – названы причиныЕвро-футбол.ру09:57Стало известно, почему «Спартак», «Зенит» и ещё четыре клуба сомневаются насчёт Кубка лигиЧемпионат09:49Показать ещёОценить