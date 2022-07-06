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Стало известно, почему «Зенит» и «Спартак» сомневаются в проведении Кубка лиги

«Зенит», «Спартак», «Сочи», «Оренбург», «Химки» и «Факел» высказали сомнения по проведению Кубка лиги.
Чемпионат
Клубы Российской премьер-лиги продолжают активное обсуждение создания Кубка лиги.
Евро-футбол.ру
Сообщалось, что против нового турнира выступили «Химки», «Факел» и «Оренбург».
Евро-футбол.ру
«Главные опасения за успешное проведение турнира у клубов вызывают именно вопросы вещателя и логистики, тем более до старта сезона чуть больше недели», - сообщает источник.
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«Спартак», «Зенит» и еще 4 клуба РПЛ выступили против Кубка лиги из-за вопросов логистики и вещателя
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