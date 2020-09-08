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Газета.RuГазета.Ru
Стало известно состояние игроков ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии игроков перед воскресным дерби со "Спартаком" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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