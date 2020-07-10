НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРубин — Краснодар 1:0В РФС объяснили трехматчевую дисквалификацию ТедескоМатч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VARОпубликован список трансляций 28-го тура РПЛГлавноеСостоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов«Судьи деградируют, не понимают друг друга»: арбитр Федотов о работе VARКвят оценил работу болида «Альфа Таури»Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнSport24.ruСтало известно время начала перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»Спорт-Экспресс4Спорт-ЭкспрессODDS.ruSportbox.RUГазета.RuРоссийская Премьер-лига определилась с временем начала перенесенного матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Стало известно время начала перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»Sport24.ru 12:56 Стало известно время проведения перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»Газета.Ru 12:50РПЛ назвала время перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»Sportbox.RU 12:43рекламаЕщё по темеРубин — Краснодар 1:0В РФС объяснили трехматчевую дисквалификацию ТедескоМатч «Рубина» против «Ростова» перенесли из-за VARОпубликован список трансляций 28-го тура РПЛГлавноеСостоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов«Судьи деградируют, не понимают друг друга»: арбитр Федотов о работе VARКвят оценил работу болида «Альфа Таури»Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнНовости