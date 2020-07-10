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Стало известно время начала перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • ODDS.ru
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
Российская Премьер-лига определилась с временем начала перенесенного матча 23-го тура между «Краснодаром» и «Динамо».В источнике
Подробнее о событии
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Стало известно время начала перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»

Sport24.ru 12:56 
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Стало известно время проведения перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»

Газета.Ru 12:50
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РПЛ назвала время перенесенного матча «Краснодар» — «Динамо»

Sportbox.RU 12:43
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