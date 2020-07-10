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Станция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»
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Переименованная в "Зенит" "Новокрестовская" была открыта в мае 2018 года специально к чемпионату мира по футболу. Это ближайшая станция метро к домашнему стадиону "сине-бело-голубых".В источнике
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С чего всё начиналось
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Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит». Расходы оплатит клуб

Заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», прошло в Петербурге в пятницу, 10 июля.
Фонтанка.Ру 09:37
Подробнее о событии
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Топонимическая комиссия рекомендовала переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Администрация города Санкт-Петербурга 10:24
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Следующая остановка «Зенит»: В Санкт-Петербурге станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь знаменитого футбольного клуба

КП - Санкт-Петербург 10:22
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В Санкт-Петербурге действующую станцию метро переименуют в «Зенит»

Sport.ru 10:13
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