Станция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»

Переименованная в "Зенит" "Новокрестовская" была открыта в мае 2018 года специально к чемпионату мира по футболу. Это ближайшая станция метро к домашнему стадиону "сине-бело-голубых".