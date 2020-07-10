Станция метро «Новокрестовская» переименована в честь «Зенита»
Переименованная в "Зенит" "Новокрестовская" была открыта в мае 2018 года специально к чемпионату мира по футболу. Это ближайшая станция метро к домашнему стадиону "сине-бело-голубых".В источнике
С чего всё начиналось
Заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит», прошло в Петербурге в пятницу, 10 июля.
Администрация города Санкт-Петербурга 10:24
КП - Санкт-Петербург 10:22