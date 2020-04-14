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Московский КомсомолецМосковский Комсомолец
Станислав Черчесов: «Беговую дорожку делим с сыном»
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Смотрим в постоянном режиме «Новости», давнишние футбольные матчи, ежедневно — беговая дорожка, которую делим пополам со Станиславом-младшим.В источнике
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