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Черчесов получил подарок перед матчем с Сербией
Матч ТВ
  • Телеканал Санкт-Петербург0:50
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, которому 2 сентября, за день до матча Лиги наций с Сербией, исполнилось 57 лет, рассказал о подготовке национальной команды.В источнике
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Россия — Сербия: видеотрансляция матча — завтра в 21:40

Спорт-Экспресс 07:00
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Магомед Оздоев рассказал о предстоящих матчах сборной России в Лиге наций

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Сборная России в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией

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