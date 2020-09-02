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Черчесов получил подарок перед матчем с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, которому 2 сентября, за день до матча Лиги наций с Сербией, исполнилось 57 лет, рассказал о подготовке национальной команды.