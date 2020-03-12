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Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России
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Главный тренер Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Новое соглашение с 56-летним специалистом рассчитано до 30 декабря 2022 года.В источнике
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С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, сообщается на странице национальной команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 11:55
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РФС: контракт с Черчесовым продлят до 2024 года, если Россия выйдет из группы на ЧМ-2022

Чемпионат вчера в 13:51
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Контракт с Черчесовым могут продлить до 2024 года, если сборная выйдет из группы на ЧМ-2022

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