НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Станислав Черчесов рассказал, почему ушел из «Спартака» в 1995 году
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Спорт день за днем
Рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался о своем уходе из «Спартака» в 1995 году. Тогда голкипер перебрался в австрийский «Тироль».В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Черчесов назвал причину ухода из «Спартака» в 1995 году

Евро-футбол.ру 13:45
alt

Черчесов рассказал, почему ушел из «Спартака» после исторического рекорда

Спорт день за днем 13:11
alt

Станислав Черчесов рассказал о своем уходе из «Спартака» после выхода в плей-офф Лиги Чемпионов

Soccernews.ru 12:14
реклама
Главное
Новости