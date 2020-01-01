Станислав Черчесов рассказал, почему ушел из «Спартака» в 1995 году

Рулевой сборной России Станислав Черчесов высказался о своем уходе из «Спартака» в 1995 году. Тогда голкипер перебрался в австрийский «Тироль». В источнике