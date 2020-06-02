НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной проблеме большого количества возрастных игроков в национальной команде.В источнике
Подробнее о событии
alt

Черчесов: «Не удивляйтесь, если в сборной России появятся те, кого вы не ожидали»

Sport24.ru 17:55 
alt

Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России

Чемпионат 17:54
реклама
Главное
Новости