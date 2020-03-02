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Старридж прокомментировал свое отстранение от футбола
Sports.ru
  • Вести.Ru0:39
Английский нападающий Даниэль Старридж прокомментировал свою дисквалификацию на 3,5 месяца из-за нарушения правил FA о ставках.В источнике
Подробнее о событии
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Старридж — о своей дисквалификации: «Это разрушительное для меня решение. Я потрясен»

Sport24.ru 14:35 
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Старридж об отстранении от футбола: «Разочарован и огорчен. Практику ставок на трансферы нужно прекратить»

Sports.ru 13:39
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Старридж: разочарован решением FA об отстранении, собираюсь продолжить борьбу

Чемпионат 13:22
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