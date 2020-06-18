Старт нового сезона РПЛ могут сдвинуть на 10 августа
Начало следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть перенесено на 10 августа, заявил глава лиги Сергей Прядкин.В источнике И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата.ФАН09:45
С чего всё начиналось
Начало нового чемпионата России по футболу можно сместить на 10 августа, заявил РИА Новости президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Текущий чемпионат РПЛ возобновится 19 июня матчами 23-го тура после пандемии коронавируса. Сроки начала нового сезона варьировались между 2 и 5 августа.