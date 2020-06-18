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Старт нового сезона РПЛ могут сдвинуть на 10 августа
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Начало следующего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть перенесено на 10 августа, заявил глава лиги Сергей Прядкин.В источнике
Сергей Прядкин
И сейчас пришли к следующему варианту, что начало нового чемпионата можно сместить на неделю и начать 10 августа. Это вероятная дата.ФАН09:45
С чего всё начиналось
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В РПЛ назвали дату старта нового сезона чемпионата России

Начало нового чемпионата России по футболу можно сместить на 10 августа, заявил РИА Новости президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин. Текущий чемпионат РПЛ возобновится 19 июня матчами 23-го тура после пандемии коронавируса. Сроки начала нового сезона варьировались между 2 и 5 августа.
РИА Новости 10:06
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В РПЛ назвали дату старта нового сезона

RT на русском 10:51
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Стало известно, когда начнется новый сезон в РПЛ

BetOn 10:50
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В РПЛ назвали дату старта нового сезона чемпионата России

РИА Новости 10:06
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