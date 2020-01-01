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Стефан: «Вижу будущее Камавинга в топовом клубе»
Главный тренер "Ренна" Жульен Стефан в интервью AS прокомментировал возможный переход полузащитника своей команды Эдуардро Камавинга в "Реал".В источнике
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