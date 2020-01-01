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Степашин: «Динамо» через два года станет чемпионом
Sports.ru
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Получилась хорошая взрослая игра в исполнении бело-голубых. Это то «Динамо», которое через два года будет чемпионом страны.В источнике
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Степашин: «Динамо» через два года станет чемпионом

Metaratings 04:34
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«Это то „Динамо“, которое через два года станет чемпионом»

Известия вчера в 17:00
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Опять топ-клуб? Похоже, в «Динамо» все налаживается

Спорт день за днем 20 августа в 11:42
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