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Степашин жестко отреагировал на слова Кикнадзе о фанатах «Локомотива»
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Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин раскритиковал генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе за его слова о болельщиках.В источнике
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Сергей Степашин
российский политик
Футбол, театр и кино — для зрителей. Повторю еще раз: футбол — для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим.РБК спортвчера в 06:15
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«Это то „Динамо“, которое через два года станет чемпионом»

Одним из главных событий старта чемпионата России стал выход московского «Динамо» в группу лидеров.
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Sport.ru вчера в 08:30
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Степашин жестко отреагировал на слова Кикнадзе о фанатах «Локомотива»

РИА Новости вчера в 06:53
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