Сергей Степашин российский политик

Футбол, театр и кино — для зрителей. Повторю еще раз: футбол — для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим.

РБК спорт

вчера в 06:15