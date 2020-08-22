Степашин жестко отреагировал на слова Кикнадзе о фанатах «Локомотива»
Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин раскритиковал генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе за его слова о болельщиках.В источнике Футбол, театр и кино — для зрителей. Повторю еще раз: футбол — для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим.РБК спортвчера в 06:15
С чего всё начиналось
Одним из главных событий старта чемпионата России стал выход московского «Динамо» в группу лидеров.
РИА Новости вчера в 06:53