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Стерлинг: никогда не устану быть чёрным
Sports.ru
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«Никогда не устану быть чёрным», — добавил Стерлинг. 25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате задержания полицейских.В источнике
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Рахим Стерлинг: «Я могу говорить за африканскую нацию. Мы все устали»

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Стерлинг: никогда не устану быть чёрным

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«Никогда не устану быть черным!». Стерлинг опубликовал видео с призывом назначать больше чернокожих на руководящие посты

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